Троє загиблих, 56 поранених: оновлені наслідки нічної атаки на Харків

Станом на зараз загиблих вже троє: жінка і двоє чоловіків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Загалом поранень зазнали 56 осіб, включно з девʼятьма дітьми.

«В лікарнях міста досі залишаються 11 людей. Троє з них – знову ж таки діти віком 2, 13 і 15 років. Їхній стан – середньої тяжкості. Найважча ситуація у 59-річної жінки: вона у критичному стані. Медики роблять все можливе, щоб вона вижила», – зазначив Терехов.

За його словами, загалом постраждали 103 житлові будинки. У Слобідському районі переважно пошкоджено багатоповерхівки, тоді як в Основʼянському – здебільшого приватні оселі.

Також постраждали й обʼєкти міської інфраструктури: цвинтар, тролейбусне депо, 9 тролейбусів, дитячий майданчик, цивільне підприємство.

По місту за одну ніч вибиті майже 2 тис. вікон.

«Бригади всіх профільних комунальних служб на місцях – з перших хвилин. Закривають контури, допомагають людям. У кожному районі, де були вибухи, вже працюють мобільні ЦНАПи, де мешканці постраждалих будинків можуть оперативно подати заявки на державні програми компенсації», – підкреслив мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости