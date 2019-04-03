Происшествия
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03.04.2019 19:01
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Труп неизвестной женщины сегодня утром достали из водоема на Салтовке

Труп неизвестной женщины сегодня утром достали из водоема на Салтовке

Жуткое происшествие сегодня засняли в Киевском районе города. Это произошло неподалеку от улицы Шевченко. Прохожие увидели что-то в воде и когда поняли, что это тело - сразу вызвали полицию. Все произошло в 8.30 утра

За даними правоохоронців, з води дістали тіло жінки. На вигляд загиблій було близько 35-ти років. Попередньо експерти не розгледіли на тілі ознак насильницької смерті

Также, добавили полицейские, погибшая была в верхней одежде и солнцезащитных очках. Сейчас ее тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. В настоящее время полицейские устанавливают личность женщины, ее родственников и обстоятельства гибели.


Агентство Телевидения Новости

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