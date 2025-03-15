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TWP Разведка США сомневается в готовности путина прекратить войну

TWP Разведка США сомневается в готовности путина прекратить войну

The Washington Post: 6 марта разведывательные службы США представили администрации Трампа доклад, в котором говорится, что путин не отказался от своих максималистских целей по доминированию над Украиной и выражаются сомнения насчёт его готовности прекратить войну.

(https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/03/13/putin-trump-ukraine-russia-ceasefire/)

6 марта - это на следующий день после того, как США отключили Украине разведданные.

Здесь ещё важно понимать, какие именно разведслужбы подготовили доклад, потому что в США их несколько. Я чёт сомневаюсь, что такой доклад мог быть представлен Директоратом национальной разведки во главе с Талси Габбард, поэтому отношусь с осторожностью к этому материалу.

Но вот подробности.

▪️Доклад не даёт оценок попыткам Трампа установить 30-дневное прекращение огня, на которое согласилась Украина, но в нём задаются вопросы насчёт того, насколько правильно Белый дом интерпретирует намерения путина "искать мира".

▪️Источник в европейский разведке, ссылаясь на собранные в феврале данные, рассказал, что в москве считают, что Трамп слаб, ему недостаёт базовых принципов и им можно манипулировать.

▪️Некоторые текущие и бывшие американские высокопоставленные американские чиновники убеждены, что даже если путин согласится на прекращение огня, он использует это время для отдыха и перевооружения, после чего создаст провокацию и обвинит в ней Украину.

▪️Есть некоторые признаки, что непреклонность путина начала раздражать Трампа. Вчерашнее возобновление ряда санкций против российского нефтегазового и банковского сектора тому подтверждение.

"Президент Трамп отчаянно хочет сделку. А россияне не показывают никаких признаков уступок. Они только наращивают требования", - источник.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17390

Новости портала «Весь Харьков»

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