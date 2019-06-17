«Ты кто такая? Похудей сначала»: киевская чиновница прокомментировала скандальное видео, попавшее в Сеть

На днях в Сети было опубликовано видео, как председатель Васильковского райсовета Киевской области, 30-й номер в списке партии "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах, Наталья Баласинович, сидя в машине с сигаретой в руках, нецензурно выражаясь, обругала женщину, которая находилась за кадром.

Видео выложили на одном из каналов YouTube.

"Иди на х*й, ты кто такая? Ты будешь тут рассказывать? Ты, бл**ь, уродка, похудей сначала, а потом будешь рассказывать. Да, я модель, конечно. Тебе может снять куртку, дебилка ты, бл*ть, не такая жирная и страшная, как ты", - кричала чиновница.

Наталья Баласинович прокомментировала скандальное видео.

По ее словам, инцидент произошел два года назад, когда она случайно увидела в кафе своего мужа с любовницей.

В эфире канала "112 Украина" она рассказала, что на видео снят фрагмент ссоры с этой любовницей.

"У нас была перепалка, они обсуждали мою внешность, что я некрасивая, это был мой ответ. Там были и другие люди, там была моя подруга, которая все это снимала, и у меня есть реальное видео. А это – грязное, вырванное из контекста видео, которое адресовалось любовнице моего мужа... Это происходило более двух лет назад", – сказала Баласинович.

Кандидат в нардепы утверждает, что публикация этого видео именно сейчас связана с грядущими выборами с целью ее дискредитации. Кроме того, она говорит, что некоторые фразы в ролике вырваны из контекста.

Позже стало известно, что после скандала с Баласинович в списке партия Порошенко пообещала проверить свои ряды.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!





Агентство Телевидения Новости