Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в Сеть

Несколько тысяч записей видеозвонков сервиса Zoom, который стал сверхпопулярным на фоне карантина из-за коронавируса во всем мире, попали в открытый доступ в сети, пишет американская газета Washington Post 3 апреля.

По данным издания, записи были размещены на видеохостингах YouTube и Vimeo. Среди них были как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции различных компаний.

Газета уточняет, что Zoom присваивает видеозвонкам открытые идентификаторы и не шифрует подключение, в результате чего записи можно было найти с помощью онлайн-поиска.

Как пишет Techcrunch, некоторые видеозвоники были перенаправлены из США в китайские дата-центры компании, в результате чего они получили доступ к ним.

Основатель и гендиректор компании Эрик Юань в ответ на информацию об утечках сообщил, что Zoom не была готова к резкому росту числа пользователей из-за перехода на удаленную работу миллионов людей по всему миру.

Компанию Zoom Video Communications в 2011 году основал американский бизнесмен китайского происхождения Эрик Юань.

Если в декабре прошлого года максимальное дневное число пользователей сервиса составляло около десяти миллионов человек, то в марте число пользователей выросло до 200 миллионов в день.

Простые пользователи могут пользоваться платформой до 40 минут бесплатно.

Основные клиенты Zoom - корпорации - платят за лицензию в зависимости от числа рабочих мест, которые оснащены функцией видеоконференции.

Ранее выяснилось, что Zoom продает персональные данные своих клиентов Facebook, которая приобретала их ради размещения рекламы. После того, как это обстоятельство вскрылось, компания объявила о смене политики в отношении персональных данных.

Ранее сообщалось, что американский сервис аренды электросамокатов Bird уволил 30 процентов своих работников одновременно, созвав их на конференцию в Zoom.

Агентство Телевидения Новости