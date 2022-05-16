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В 12-поверхівці в селищі Жуковського ДСНС проводить аварійно-рятувальні роботи

В 12-поверхівці в селищі Жуковського ДСНС проводить аварійно-рятувальні роботи

Харків, 82-й день війни: рятувальники Харківщини, попри постійні ворожі обстріли, щоденно виїжджають на гасіння пожеж, розбирання завалів зруйнованих будівель та проводять очищення території від залишків ворожих ракет.

Так, 16 травня співробітники ДСНС спільно з верхолазами міської комунальної служби проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у 12-поверховому житловому будинку, що був пошкоджений в результаті численних рашистських обстрілів та бомбардувань. Будівля розташована у житловому масиві селища Жуковського Київського району, що на околиці міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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