В Балаклейском районе неизвестный украл у наблюдателя видеорегистратор

Полицией зарегистрировано 5 сообщений о нарушениях в списках избирателей; 28 о проведение незаконной агитации, 4 о порче бюллетней и 16 других нарушений.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на улице Гвардейцев Широнинцев на избирательном участке в школе мужчина разорвал бюллетень. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

В Купянском районе возле избирательного участка обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Обзор обнаруженного предмета правоохранители провели на месте, с учетом безопасности окружающих. Никаких взрывчатых веществ они не обнаружили. Эвакуация людей не проводилась, работа избирательного участка не останавливалась. Позже появился и сам владелец сумки.

В Балаклейский ОП поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выхватил у наблюдателя избирательного участка видеорегистратор и скрылся На месте работает следственно-оперативная группа.

Информацию внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости