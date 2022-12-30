Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:21
Просмотров: 223

В Боровій чоловік та жінка підірвалися на розтяжці у лісі

В Боровій чоловік та жінка підірвалися на розтяжці у лісі

25 грудня до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про зникнення безвісти двох мешканців селища Борова. Подружжя вирушило до лісу та додому не повернулося.

Після проведення розшукових заходів 28 грудня працівники поліції спільно з ДСНС виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка. При огляді місця події встановлено, що громадяни підірвались у лісі на розтяжці.

Поліція закликає бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими або перевіреними доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 