В Британии на побережье Северного моря погиб 13-метровый кашалот

На побережье Великобритании погиб 13-метровый кашалот.

Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) пыталось бороться с обстоятельствами, отойти от побережья Нортумберленда, но было выброшено на берег.

Члены британской организации морских дайверов по спасению жизни (BDMLR) заявили, что прогноз молодого самца был "очень неутешительным", даже если его сняли бы с мели.

Ведь вмешательство в эту ситуацию могло "привести к еще более длинной и страшной смерти животного", - сказали в организации.

Известно, что кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море.

"Именно поэтому, если они туда попадают, то почти всегда плохо питаются, болеют и имеют малые шансы на выживание", – отметили в BDMLR.

Специалисты посоветовали людям не трогать мертвого кашалота из-за риска заражения.

Смерть животного зафиксировала программа исследования китообразных, базирующаяся в Институте зоологии в Лондоне.

Агентство Телевидения Новости