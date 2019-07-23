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В Будах перевернулся Volkswagen: четыре человека в тяжелом состоянии

В Будах перевернулся Volkswagen: четыре человека в тяжелом состоянии

Авария произошла 21 июля в 21:30 − на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе пгт Буды перевернулся автомобиль Volkswagen Passat. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 35-летний водитель авто, двигавшегося в направлении Харькова, допустил наезд на препятствие, в результате чего и произошло опрокидывание транспортного средства. 

Водитель и три пассажира с черепно-мозговыми травмами, сотрясением, ушибами и переломами были доставлены в больницу. Состояние пострадавших тяжелое. 

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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