В Будах перевернулся Volkswagen: четыре человека в тяжелом состоянии

Авария произошла 21 июля в 21:30 − на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе пгт Буды перевернулся автомобиль Volkswagen Passat.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 35-летний водитель авто, двигавшегося в направлении Харькова, допустил наезд на препятствие, в результате чего и произошло опрокидывание транспортного средства.

Водитель и три пассажира с черепно-мозговыми травмами, сотрясением, ушибами и переломами были доставлены в больницу. Состояние пострадавших тяжелое.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости