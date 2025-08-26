Надзвичайне
Сегодня 10:53
Просмотров: 61

В Чехии дезинформационные сайты выпускают по 120 статей в день

Около 10% материалов — прямые переводы или пересказы подсанкционных российских СМИ, включая Sputnik, RT и РИА «Новости»

Распространение их материалов в ЕС запрещено и может караться в Чехии штрафом до 50 млн чешских крон или лишением свободы на срок до 8 лет.

По данным источников в госструктурах, власти знают о систематическом нарушении санкционного режима, но не решаются вмешаться.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/59298

