В Чехии дезинформационные сайты выпускают по 120 статей в день
Около 10% материалов — прямые переводы или пересказы подсанкционных российских СМИ, включая Sputnik, RT и РИА «Новости»
Распространение их материалов в ЕС запрещено и может караться в Чехии штрафом до 50 млн чешских крон или лишением свободы на срок до 8 лет.
По данным источников в госструктурах, власти знают о систематическом нарушении санкционного режима, но не решаются вмешаться.
