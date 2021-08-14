В Черкасской области жители боятся выходить из дома из-за нашествия диких свиней

В Черкасской области жители села Роги страдают от нашествия диких свиней, сообщает ТСН.

В частности, сельские жители жалуются, что дикие животные топчут их огороды, а также едят клубнику и кукурузу.

В селе Роги жителям приходится гонять незваных гостей. Некоторые для этого используют даже петарды.

Однако многие сельские жители их боятся, рассказывают, что им страшно выходить из дома, выходят с вилами, и приходится постоянно оглядываться.

По данным местного сельсовета, животные приходят из соседних охотничьих угодий как стадом, так и поодиночке.

Люди обращались, куда могли, однако им рекомендуют обратиться в полицию для фиксации факта.

Но до приезда полиции животные уходят, и теперь местные жители стали самостоятельно фиксировать факты нашествия диких животных на видео, поскольку проведенная проверка их не зафиксировала.





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