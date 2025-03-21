Адміністрація Байдена вбила майже вісім мільйонів курей напередодні інавгурації президента Трампа, що призвело до дефіциту пропозиції та зростання цін, — прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Яєчна криза — це криза Байдена, але президент Трамп і міністр Роллінз вирішують її!", — додала представниця Білого дому у своєму дописі на X.

** Обіцянка знизити ціни на продукти харчування та, зокрема, подолати "яєчну кризу" у США, була однією з найбільш популярних під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Однак після його інавгурації ціни на яйця невпинно продовжують зростати. Через це адміністрація республіканця навіть звернулася до Данії та інших європейських країн з проханням про допомогу у заповненні дефіциту, однак отримала відмову.

Трамп та його прихильники послідовно та бездоказово продовжують звинувачувати у "курячому геноциді" Джо Байдена.

Джерело: https://t.me/znua_live/194031

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