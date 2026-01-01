Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:31
Просмотров: 30

В декабре Украину атаковал 5131 дрон. И не только

В декабре Украину атаковал 5131 дрон. И не только

Из них 3065 Шахедов (60%) и 2066 обманок.

ор долетели

си сбито/подавлено

С конца июля ПС перестали выделять кр потерянные/РЭБ в отдельную категорию. Теперь они вместе со сбитыми.

5131 за месяц - это в среднем 166 дрона в день.

Снова не получилось "500-1000 каждый день". Неужели белки-истерички уважаемые эксперты нас наебали ненамеренно ввели в заблуждение?

Если серьезно, график показывает, что в июне-декабре 2025 производство дальнобойных дронов в рф держалось примерно на одном уровне: около 180 в день.

----------------

Рашисти скинули більше ніж 60 000 КАБів, запустили понад 100 000 дронів та 2400 ракет — внаслідок російських атак, майже 20 000 разів лунала повітряна тривога в Україні. Такі жахливі цифри ілюструють наш 2025 рік

В декабре Украину атаковал 5131 дрон. И не только

В декабре Украину атаковал 5131 дрон. И не только

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/27482

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина за год получила $52 млрд внешней помощи: названы основные доноры
Сегодня 06:40    18
Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)
Сегодня 06:23    30
5,9 млн українців - біженці
Сегодня 06:15    43
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    64
Оперативна інформація станом на 16:00 31.12.2025 щодо російського вторгнення
31.12.2025 16:12    117
У Києві відкрили вуличну виставку про тисячолітню історію українського війська
31.12.2025 11:17    154
Общественные настроения в рф демонстрируют углубление негативных ожиданий
31.12.2025 11:04    134
Влада рф остаточно позбавила гауляйтерів окупованого Криму права реєструвати нерухомість
31.12.2025 10:53    115
Цивільна промисловість рф прискорює падіння
31.12.2025 10:44    123
Індія різко скоротила імпорт російської нафти в грудні 2025 року
31.12.2025 10:22    123
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 