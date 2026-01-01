В декабре Украину атаковал 5131 дрон. И не только

Из них 3065 Шахедов (60%) и 2066 обманок.

ор долетели

си сбито/подавлено

С конца июля ПС перестали выделять кр потерянные/РЭБ в отдельную категорию. Теперь они вместе со сбитыми.

5131 за месяц - это в среднем 166 дрона в день.

Снова не получилось "500-1000 каждый день". Неужели белки-истерички уважаемые эксперты нас наебали ненамеренно ввели в заблуждение?

Если серьезно, график показывает, что в июне-декабре 2025 производство дальнобойных дронов в рф держалось примерно на одном уровне: около 180 в день.

----------------

Рашисти скинули більше ніж 60 000 КАБів, запустили понад 100 000 дронів та 2400 ракет — внаслідок російських атак, майже 20 000 разів лунала повітряна тривога в Україні. Такі жахливі цифри ілюструють наш 2025 рік

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/27482

