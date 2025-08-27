В Естонії знайшли уламки безпілотника, який може належати Україні

Поле вблизи деревни Аакре в Тартумаа, где упал дрон. (Фото: Heini Heinlaid/ERR)

Дрон знайшов місцевий фермер у волості Ельва 25 серпня. На ньому була прикріплена вибухівка, яка здетонувала. На місці події утворилася вирва від вибуху.

У поліції кажуть, що є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на обʼєкти на території рф. росіяни його начебто збили з курсу, і дрон відхилився в повітряний простір Естонії.

Також розслідується версія, що БпЛА потрапив на територію Естонії з повітряного простору росії чи Латвії.

Естонські поліціянти вважають, що дрон впав 24 серпня. Саме тоді стало відомо, що СБУ та ССО атакували газопереробний комплекс у порту «Усть-Луга» Ленінградської області рф. Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою тіньового флоту.

Джерело: https://t.me/babel/73575

Новости портала «Весь Харьков»