В Харькове грумер травмировал собаку

В тот день Юлия Марченко привела свою собаку Барни в грумерский салон, чтобы того постригли. Пока щенка стригли Юля пошла по делам, но все планы девушки перечеркнул телефонный звонок, и сообщение о том, что летняя стрижка имела неожиданные последствия.

Юлия Марченко, хозяйка собаки:

Мне позвонили и сказали, что у нас неприятная ситуация. Я приехала, вижу, он весь в крови. Мне говорят: «Вы не переживайте, мы немного повредили язык». Ну, кровь не останавливалась, мы срочно поехали в ветеринарный госпиталь. Я понимаю, что это всё случилось случайно. Никто не хотел такого казуса. Но всё-таки, я считаю, что профессионализм должен сохраняться, даже в таком деле. Потому что люди работают с животными, это как дети наши, братья меньшие.

После того, как собаку осмотрели врачи ближайшей ветеринарной клиники оказалось, что травма достаточно серьезная. Речь шла не просто о порезе, а об угрозе жизни животного. Александр Красовский рассказывает, что им пришлось срочно делать операцию под наркозом для того, чтобы остановить кровь.

Александр Красовский, врач-ветеринар:

Собака приехала с травмой языка. Травма выглядела как порез, был надрезан кончик языка, достаточно глубокий надрез, разрезаны все слои языка были и повреждены сосуды. Кровотечение, с помощью кровоостанавливающих препаратов не останавливалось. Поскольку была травма крупных сосудов. Для того, чтобы остановить кровотечение, сделали седацию. То есть, собачка поспала, язык обезболили. С помощью электрокоагулятора тробные сосуды восстановили кровотечение.

В дополнение пёс пережил ещё и сильный стресс. Почти 2 недели Юлии приходилось кормить Барни из шприца, и только сейчас он начинает возвращаться к своей привычной жизни. Девушка признаётся, за услуги в салоне с неё деньги не взяли, даже возместили первую медицинскую помощь. Однако реабилитационный период животного уже никто не оплачивал, а юристы посоветовали просить ещё и о моральной компенсации.

Андрей, юрист:

За даним фактом буде складено заяву та подано до відповідних органів щодо працівників салону та її адміністрації. Буде висунуто вимогу щодо відшкодування завданої шкоди.

Работники салона от комментариев отказались. Мол, в таких случаях, лучше, чтобы сначала разбирались юристы сторон. Юрист салона только добавил, что пока нет никаких официальных обращений или заявлений, ему не о чем говорить.

Агентство Телевидения Новости