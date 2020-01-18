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В Харькове мужчина пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

В Харькове мужчина пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 января около 11:50 31-летний мужчина, работающий на  частном предприятии по улице Животноводов, позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать. 

Правоохранители, прибывшие по вызову, изъяли у злоумышленника гранату «Ф-1» с запалом. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 году из зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.

 Изъятое направили на исследование.

Следователем возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. 

По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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