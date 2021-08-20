В Херсоне рухнул самый высокий флагшток области, установленный ко Дню Независимости

В городе Херсоне рухнул самый высокий флагшток в области, специально установленный к Дню Независимости Украины. На нем должны были поднять самый большой в области флаг 23 августа.

Как сообщило местное издание Любимый Херсон со ссылкой на Cеpгея Ильина, конструкция при падении задела припаркованный автомобиль Lexus – люди при этом не пострадали.

Флагшток был установлен на набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. О. Гончаpа.

После того, как фото упавшего флагштока появилось в сети, глава Херсонской ОГА Сергей Козырь также написал комментарий под ним. В частности, он призвал всех "оглянуться и подумать, что они сами сделали для области и поинтересовался, ничего ли у них не ломается".

На создание флагштока в Херсоне потратили восемь миллионов гривен.

Как отметили в облгосадминистрации, деньги на него были получены не из бюджета, а за счет грантовых средств.

Известно, что идея объединить все крупные украинские города, установив там высокие флагштоки со стягами на День Независимости, принадлежит Офису президента. Установить их планировали в 17 областях Украины, что обошлось бюджету в более 170 миллионов гривен.

Однако самый дорогой флагшток должен был появиться в Харькове.

На его строительство, а также на благоустройство территории зеленой зоны вдоль Сергиевской площади от Соборного спуска до улицы Полтавский Шлях планировалось потратить 24,5 миллиона гривен.





Агентство Телевидения Новости