Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:55
Просмотров: 57

В Изюме люди из-за кражи остались без воды

В Изюме люди из-за кражи остались без воды

В Изюме на Юбилейном въезде неизвестные демонтировали канализацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Изюмского водоканала.

По данным пресс-службы, кражу обнаружили вчера, 11 июля. Укадено два участка действующего напорного чугунного канализационного коллектора диаметром 300 мм по 800 метров каждый. 

Коммунальщики сообщили, что чтобы стоки не попали в сети водоотведения, подача воды в микрорайоне временно прекращена.

Так, без централизованного водоснабжения остаются более трех тысяч человек.

Это 40 многоэтажных домов по улицам Железнодорожной, Некрасова, Киевской, Кооперативной, Булгакова и в переулках Восточном и Заводском. А также частный сектор по ул. Говорова, ул. Самборского, ул. Некрасова, ул. Киевской, ул. Заводской, пер. Заводскому, ул. Железнодорожной, пер. Некрасова, пер. Киевскому, пер. Кооперативному, пер. Трудовому, пер. Восточному и прилегающим улицам.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 