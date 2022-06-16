Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:02
Просмотров: 67

В Лозівській громаді через обстріли пошкоджено більше 200 приватних та майже 100 багатоквартирних будинків

В Лозівській громаді через обстріли пошкоджено більше 200 приватних та майже 100 багатоквартирних будинків

Лозівська громада піддавалася обстрілам 25 разів. У зоні ураження попередньо постраждали 223 приватних та 94 багатоквартирних будинків. З десяток будівель приватного сектору не підлягають відновленню, ще з чотири десятки – потребують капітальних ремонтів. У багатоповерхівках переважно ушкоджені вікна, двері чи дахи. Майже півсотні власників квартир подали заяви на відшкодування.

Мінрегіон спільно з Асоціацією міст України детально розповіли про спеціальну Методику та Порядок, що визначають процедуру фіксації та ліквідації наслідків, під час онлайн семінар-наради.

Заступниця Міністра Наталія Козловська повідомила, що найближчим часом буде створена єдина платформа – база даних, яка буде містити всі документи щодо пошкодженого майна. Крім того, акти комісійного обстеження можливо буде створювати в електронній формі за допомогою Порталу Дія.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 