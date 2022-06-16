В Лозівській громаді через обстріли пошкоджено більше 200 приватних та майже 100 багатоквартирних будинків

Лозівська громада піддавалася обстрілам 25 разів. У зоні ураження попередньо постраждали 223 приватних та 94 багатоквартирних будинків. З десяток будівель приватного сектору не підлягають відновленню, ще з чотири десятки – потребують капітальних ремонтів. У багатоповерхівках переважно ушкоджені вікна, двері чи дахи. Майже півсотні власників квартир подали заяви на відшкодування.

Мінрегіон спільно з Асоціацією міст України детально розповіли про спеціальну Методику та Порядок, що визначають процедуру фіксації та ліквідації наслідків, під час онлайн семінар-наради.

Заступниця Міністра Наталія Козловська повідомила, що найближчим часом буде створена єдина платформа – база даних, яка буде містити всі документи щодо пошкодженого майна. Крім того, акти комісійного обстеження можливо буде створювати в електронній формі за допомогою Порталу Дія.

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