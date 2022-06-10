В Маріуполі – холера. Бойченко

Окупанти в Маріуполі зачинили лікарні, щоб приховати спалах випадків холери в місті.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону.

Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тисяч маріупольців до кінця

“Треба розуміти, що зараз ті лікарні, які керуються так званою “ДНР”, вони зачиняють ті лікарні, щоб ми майже не отримували інформацію. Проте є зараз свідчення того, що є перші спалахи цих хвороб (холери – УНІАН). І вони “борються” з цим таким чином, що зачинили місто і поставили його на карантин”, – зазначив Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води. Він практично зруйнований російськими окупантами.

цього року.

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка в Telegram.

Агентство Телевидения Новости