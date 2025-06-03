В Мелитополе прилет по электроподстанции. Вся оккупированная часть Запорожской области осталась без света

Кроме того, сильный пожар отмечается на объекте "Электрическая подстанция 330/150/35 кВ "Молочанск" возле г. Новомолочанск Запорожской области, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Плюс взрыв и сильный пожар произошли на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Возгорание фуры произошло в цеху с химическим веществом.

Токмак. Удар по составу из БК. Пожар и повторная детонация зафиксированы местными.

Генический район уничтожена подстанция, которая обеспечивала питание военной инфраструктуры

В оккупированной части Запорожской области после атаки БПЛА без электроснабжения остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тыс. абонентов, сообщил коллаборационист Евгений Балицкий.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55586

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