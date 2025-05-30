Журналисты Ziarul de Gardă вновь проникли в сеть Илана Шора. В течение трех месяцев мы изнутри с помощью скрытой камеры записывали, как в сети циркулируют деньги, и как вербуют и заманивают людей, которые работают на Илана Шора и состоят на службе у москвы. Ставки и цели таковы: сменить европейский путь страны, скомпрометировать референдум 20-го октября, а также обеспечить голосами кандидата, которого поддерживает Шор, — имя его должны объявить всего за день до президентских выборов.

В течение трех месяцев репортер ZdG под прикрытием, действуя под вымышленным именем, участвовала в так называемых протестах, которые проводили люди Шора — до или после различных судебных заседаний, участвовала в предвыборных встречах с одним из кандидатов Шора (люди скрывающегося в москве олигарха надеются на исключение из гонки этого кандидата), распространяла листовки с фейками о Европейском Союзе и ЕАЭС.

Репортер ZdG стала обладательницей счета в российском государственном банке — на основе персональных данных, которых НЕ существует.

При этом, схема Шора работала даже в тот день, когда полиция и прокуратура объявили о том, что ликвидировали сеть, в которой было обнаружено около 130 тыс. граждан Республики Молдова, подкупленных ради голосования 20 октября. Эта же сеть продолжила работать и после брифинга представителей правоохранительных органов.

Джерело: https://www.facebook.com/marat.guelman.9

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