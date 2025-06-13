В Нацбанку попередили про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

Національний банк зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: nbu@gov.nbu.ua, схожий на офіційний домен Національного банку України", – йдеться в повідомленні.

В НБУ закликали не завантажувати файли, додані до таких листів, а також не переходити за доданими посиланнями.

Також в Нацбанку підкреслили, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.

Джерело: epravda.com.ua

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