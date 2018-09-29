В ночном клубе в центре Харькова из-за песни подрались посетители
29 сентября около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении на улице Квитки-Основьяненко в Харькове подрались посетители.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Предварительно прибывшие на место правоохранители установили, что ссора началась из-за песни, которую заказал один из клиентов заведения. Остальным она не понравилась.
Между посетителями завязался словесный конфликт, который перешел в драку.
В результате конфликта пострадали 30 и 42-летние мужчины. Их доставили в больницу.
Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений.
Правоохранители продолжают выяснение обстоятельств происшествия.