В ночном клубе в центре Харькова из-за песни подрались посетители

29 сентября около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении на улице Квитки-Основьяненко в Харькове подрались посетители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно прибывшие на место правоохранители установили, что ссора началась из-за песни, которую заказал один из клиентов заведения. Остальным она не понравилась.

Между посетителями завязался словесный конфликт, который перешел в драку.

В результате конфликта пострадали 30 и 42-летние мужчины. Их доставили в больницу.

Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений.

Правоохранители продолжают выяснение обстоятельств происшествия.

Агентство Телевидения Новости