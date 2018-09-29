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В ночном клубе в центре Харькова из-за песни подрались посетители

В ночном клубе в центре Харькова из-за песни подрались посетители

29 сентября около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении на улице Квитки-Основьяненко в Харькове подрались посетители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно прибывшие на место правоохранители установили, что ссора началась из-за песни, которую заказал один из клиентов заведения. Остальным она не понравилась.

Между посетителями завязался словесный конфликт, который перешел в драку.

В результате конфликта пострадали 30 и 42-летние мужчины. Их доставили в больницу.

Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений.

Правоохранители продолжают выяснение обстоятельств происшествия.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: драка

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