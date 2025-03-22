В очередной раз британские СМИ вбрасывают новость о «готовности» их спецназа к выдвижению в Украину
Сейчас – якобы для миротворческой миссии.
Естественно, суперновость подхватывают впечатлительные украинские медиа (россияне тоже разгоняют, но без особого энтузиазма), начинается словесная диарея у говорящих голов. Ведь надо же аналитически проанализировать этот тектонический сдвиг! Хотя данную тему уже подробно разбирали.
Фишка в том, что часть британских подразделений находится в ПОСТОЯННОЙ готовности к выдвижению. Это их задача и функционал. Поэтому очень удобно генерировать новости. Ведь неизвестно, куда они изготовились выдвинуться. Могут и в Украину. А могут и в Руанду. Поди знай. Ибо готовы!
Тем, кому надо будет добрать трафика, предлагаю такие заголовки. Они, по сути, правдивые.
«Британский спецназ готов захватить Лукашенко».
«Британский спецназ в состоянии готовности для атаки на кремль».
«Британский спецназ ждёт только команды взять штурмом Белый дом».
И т.д.
Чистая правда же!
Джерело: https://t.me/kopytkoav/954