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В очередной раз британские СМИ вбрасывают новость о «готовности» их спецназа к выдвижению в Украину

В очередной раз британские СМИ вбрасывают новость о «готовности» их спецназа к выдвижению в Украину

Сейчас – якобы для миротворческой миссии.

Естественно, суперновость подхватывают впечатлительные украинские медиа (россияне тоже разгоняют, но без особого энтузиазма), начинается словесная диарея у говорящих голов. Ведь надо же аналитически проанализировать этот тектонический сдвиг! Хотя данную тему уже подробно разбирали.

Фишка в том, что часть британских подразделений находится в ПОСТОЯННОЙ готовности к выдвижению. Это их задача и функционал. Поэтому очень удобно генерировать новости. Ведь неизвестно, куда они изготовились выдвинуться. Могут и в Украину. А могут и в Руанду. Поди знай. Ибо готовы!

Тем, кому надо будет добрать трафика, предлагаю такие заголовки. Они, по сути, правдивые.

«Британский спецназ готов захватить Лукашенко».

«Британский спецназ в состоянии готовности для атаки на кремль».

«Британский спецназ ждёт только команды взять штурмом Белый дом».

И т.д.

Чистая правда же!

Джерело: https://t.me/kopytkoav/954

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