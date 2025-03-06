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В ООН паника из-за продуктов в Газе, три европейские страны воззвали к Израилю

В ООН паника из-за продуктов в Газе, три европейские страны воззвали к Израилю

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что запаса продуктов в секторе Газа хватит лишь на то, чтобы общественные кухни и пекарни работали менее двух недель. Также сообщается, что и запасов топлива в анклаве хватит ненадолго.

Организация отмечает, что из-за решения Израиля приостановить поставки гуманитарной помощи в Газу в качестве меры воздействия на ХАМАС жители анклава кинулись делать запасы продуктов, что вызвало дефицит и резкое повышение цен.

Приостановка поставок в сектор Газа уже вызвала широкую критику среди правозащитников, которые считают, что Израиль, как оккупирующая держава, таким образом нарушает обязательства, установленные международным правом.

На этом фоне три европейские страны — Германия, Великобритания и Франция — призвали еврейское государство восстановить поставки продовольствия и предметов первой необходимости в анклав.

“Гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофическая. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с заявлением правительства Израиля от 2 марта о прекращении всех поставок в сектор Газа”, — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран.

Отмечается, что гуманитарная помощь “никогда не должна зависеть от прекращения огня или использоваться в качестве политического инструмента.

В заключение своего заявления министры подчеркнули, что “все заложники должны быть безоговорочно освобождены, а ХАМАС – прекратить свое унизительное и оскорбительное обращение”. Также Германия, Великобритания и Франция выразили “непоколебимую солидарность с израильским народом перед лицом террористической атаки, совершенной ХАМАСом 7 октября 2023 года”.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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