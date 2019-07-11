Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:45
Просмотров: 46

В Пакистане столкнулись пассажирский и товарный поезда: 18 погибших

В Пакистане столкнулись пассажирский и товарный поезда: 18 погибших

В результате столкновения пассажирского и товарного поездов возле города Рахимъяр-Хан на северо-востоке Пакистана погибли 18 человек и 67 ранены. 

Пассажирский поезд двигался по маршруту Лахор-Кветта и столкнулся с грузовым составом. В результате аварии локомотив был полностью разрушен, повреждены три вагона.

В настоящее время ведется спасательная операция. Тела погибших и раненых вырезают из вагонов гидравлическими резаками.

Пострадавшие переводятся в ближайшие больницы Садыкабада. В провинции  объявлено чрезвычайное положение.

Президент Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан выразили глубокую скорбь по поводу гибели  людей в результате аварии.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 