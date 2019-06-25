Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:41
Просмотров: 55

В полицию поступило 23 сообщения о предвыборных нарушениях на Харьковщине

В полицию поступило 23 сообщения о предвыборных нарушениях на Харьковщине

В полицию за сутки поступило 23 сообщения о предвыборных нарушениях на Харьковщине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обращения зарегистрированы в Московском и Изюмском отделах полиции. В основном они касались нарушения правил размещения агитационной предвыборной информации - на обнаруженных заявителями билбордах отсутствовали сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

Сейчас идут проверки изложенных в заявлениях информаций.

В полиции напомнили, что всего с начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 52 сообщения о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». 

21 июня открыто одно уголовное производство, досудебное расследование продолжается по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Также 23 июня в полицию обратился депутат Харьковского горсовета, который сообщил о факте подкупа избирателей со стороны депутата Верховной Рады Украины. Указанная информация присоединена к ранее открытому уголовному производству.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 