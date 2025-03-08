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В Ірані спростували заяву президента США Дональда Трампа про отримання листа з пропозицією обговорити ядерну програму

В Ірані спростували заяву президента США Дональда Трампа про отримання листа з пропозицією обговорити ядерну програму

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку повідомило, що Тегеран не отримував жодних послань від Вашингтона.

Раніше Трамп в інтерв'ю Fox Business Network заявив, що надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї із закликом до переговорів. За його словами, Ірану запропоновано або вступити в діалог, або зіткнутися з військовим тиском з боку США.

Однак у Тегерані відреагували на ці слова з недовірою. Верховний лідер Ірану раніше категорично відкидав будь-які переговори з адміністрацією Трампа, називаючи її «ненадійною». Президент Ірану Масуд Пезешкіан і глава МЗС Аббас Аракчі неодноразово заявляли, що Тегеран не буде вести діалог під тиском.

«Поки США продовжують політику максимального тиску і погроз, прямі переговори неможливі», — заявив Аракчі, даючи інтерв'ю в Саудівській Аравії.

Водночас із пропозицією до діалогу, адміністрація Трампа має намір розпочати «оновлену політику санкцій» щодо Ірану з руйнування його економічної безпеки. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, Вашингтон планує «закрити нафтовий сектор» Ірану і обрушити її оборонну промисловість.

За даними західних ЗМІ, Білий дім уже почав уважно вивчати сценарій із зупинкою і оглядом іранських нафтових танкерів, що проходять через міжнародні морські шляхи, що має, за задумом, створити "ефект страху".

Джерело: https://t.me/znua_live/192496

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: іран, США, трамп

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