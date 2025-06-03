В результаті масованої атаки ударних безпілотників сталася масштабна пожежа на території поштового терміналу

● Вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 м кв.

● До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.

● За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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