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В результаті ранкового обстрілу Харкова загинули 4 цивільних

В результаті ранкового обстрілу Харкова загинули 4 цивільних

Рашисти продовжують вбивати цивільних в Харкові: обстріляні Київський, Салтівський та Основ’янський райони. Постраждав ТЦ, а також будинки, приміщення та особисті автівки. На місцях обстрілів вилучено фрагменти снарядів РСЗВ «Ураган». Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

На цей момент відомо про 4 загиблих та 31 пораненого – з них двоє дітей.

Двоє загиблих – батько та 17ти річний син, які знаходились в автівці під час обстрілу. Пряме попадання. Вони їхали за довідкою для хлопця, для вступу у ВУЗ. Від автівки та людей майже нічого не залишилось.

Серед поранених є і співробітник слідства, який потрапив під обстріл, коли їхав до НДЕКЦ.

Агентство Телевидения Новости

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