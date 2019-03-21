Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:27
Просмотров: 87

В Савинском лесу подростки нашли боеприпасы времен войны

В Савинском лесу подростки нашли боеприпасы времен войны

Как сообщили в пресс-службе Балаклейского отдела полиции,  подростки нашли боеприпасы времен Второй мировой войны. Так, 20 марта подростки, гуляя по Савинскому лесу, обнаружили четыре артиллерийских снаряда времен войны.

Артснаряды калибром 85, 76 и 45 мм были обнаружены вблизи реки за пределами населенного пункта. При этом три снаряда лежали на поверхности у трухлявого дерева, а один чуть дальше.

Увидев взрывоопасные предметы, подростки сразу сообщили местное подразделение ГСЧС. Приехавшие на место взрывотехники изъяли опасные предметы и обезвредили их.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 