Происшествия
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12.06.2022 21:30
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В селищі Коробочкине під Чугуєвом російська ракета влучила в сарай

В селищі Коробочкине під Чугуєвом російська ракета влучила в сарай

О 12:49 12 червня в результаті обстрілу. завданого ворогом по житловому сектору села Коробочкине (Чугуївський район), на одному з приватних подвір’їв спалахнули господарча споруда та літня кухня. Полум’я охопило площу біля 60 кв. метрів.

Для ліквідації пожежі було задіяно пожежно-рятувальний підрозділ з міста Чугуєва. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 14:00.

Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий будинок. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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