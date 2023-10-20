В Сербии отменили показ фильма «20 дней в Мариуполе» после того, как Сербская радикальная партия назвала его «антироссийской пропагандой»

Партия опубликовала заявление, в котором призвала запретить показ фильма на территории всей страны. Также они написали, что «фильм рассказывает о якобы российском вторжении в Украину, а продвижение такой позиции противоречит официальной политике Республики Сербия, занимающей нейтральную позицию».

Фильм должны были показать в рамках программы кинофестиваля документального кино «Эхо Бельдокса» (Beldocs Echo).

На сайте кинофестиваля указывается, что решение об отмене было принято не их командой.

«Нам важно, чтобы вы знали, что Белдокс не стоит за этим решением и не участвовал в нем. Мы считаем, что каждый показ этого фильма перед сербским зрителем важен, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее показать этот фильм снова», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/u_now/115844

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