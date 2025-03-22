В Скадовську на окупованій частині Херсонщини вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами, - ГУР МО

20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу.

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Джерело: https://t.me/Tsaplienko/71092

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