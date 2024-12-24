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В Средиземном море в машинном отделении российского подсанкционного грузового судна «Ursa Major» произошел взрыв

В Средиземном море в машинном отделении российского подсанкционного грузового судна «Ursa Major» произошел взрыв

Испанская пресса сообщает, что 14 членов экипажа были спасены, 2 пропали без вести.

В мае 2022 года США ввели санкции против «Ursa Major». Он занимался перевозкой военной техники для российских войск в Сирии. Судно принадлежит находящейся под санкциями российской судоходной компании ООО «СК-Юг».

«Ursa Major» направлялся во Владивосток, а не на помощь в эвакуации Тартуса. Учитывая груз, который он перевозил, это даже хуже для России, чем если бы он направлялся в Тартус.

На судне Ursa находились два мобильных крана Liebherr 420 для порта Владивостока, который сильно загружен из-за нехватки кранов, а также два 45-тонных люка для строительства нового атомного ледокола проекта 10510.

На этом изображении вы можете видеть оба крана, а также грейферы для обработки насыпных грузов в порту Владивостока в передней части судна. Потеря этих кранов серьезно повлияет на время погрузки/выгрузки во Владивостоке.

Также на изображении вы можете видеть два 45-тонных люка в кормовой части судна, покрытых синим брезентом. Это два люка, предназначенные для закрытия ядерного реактора на проекте 10510. Их можно увидеть прямо перед дымовой трубой на режиме. Потеря этих двух люков значительно задержит строительство проекта 10510.

По неподтвержденным пока сведениям, судно затонуло

Джерело: https://t.me/istrebin/14344

Новости портала «Весь Харьков»

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