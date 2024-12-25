В Средиземном море ушёл на дно российский сухогруз "Большая Медведица", следствием чего стал взрыв в машинном отделении

Экипаж их 14 россиян был спасён.

Известно, что на борту "Большой Медведицы" находился груз из портовых кранов массой по 380 тонн каждый, которые предназначались для порта во Владивостоке, а так же люковыми крышками для новых ледоколов.

Таким образом, порт во Владивостоке останется без кранов, а ледоколы без люковых крышек.

Но, примечательно то, что "Большая Медведица" был флагманом российской "Оборонлогистики" и единственное судно своего класса в составе данной организации. Подобных сухогрузов не то, что у "Оборонлогистики", у россии в целом попросту нет.

Поэтому, потеря этой лоханки это не просто потеря кранов или люковых крышек, это потеря судна, аналогов которому у российского флота - нет.

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Судно было построено в 2009 году (данные Forbes), то есть относительно новое. Ранее оно ходило под флагом Антигуа и Барбуды.

А точно взрыв в машинном отделении сам по себе произошёл?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23338

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