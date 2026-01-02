Надзвичайне
Сегодня 06:44
В течение всего прошлого года российская армия практически каждый день запускала по Украине ракеты и дроны-камикадзе — ISW

В течение всего прошлого года российская армия практически каждый день запускала по Украине ракеты и дроны-камикадзе — ISW

Всего за 2025 год оккупанты применили более 54 тыс. беспилотников большой дальности и более 1900 ракет.

Размеры ударных пакетов, запущенных за ночь, значительно увеличились в 2025 году.

В 2025 году российские войска в десятки раз увеличили количество запускаемых за ночь БПЛА по сравнению с 2024 годом. Крупнейший ударный пакет с начала полномасштабной войны был запущен в ночь на 7 сентября 2025 г., в него входило 810 беспилотников и 13 ракет.

Кроме того, за год российские войска запустили в общей сложности 18 ударных пакетов, каждый из которых содержит более 500 снарядов. Увеличение объемов производства на российской оборонно-промышленной базе в 2025 году позволило рф производить и запускать ракеты и беспилотники в столь больших количествах и с такой частотой.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/63538

Новости портала «Весь Харьков»

