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В Волчанском районе дети в семьях жили без еды и в ненадлежащих условиях

В Волчанском районе дети в семьях жили без еды и в ненадлежащих условиях

В Волчанском районе правоохранители совместно со службой по делам детей и центра социальных служб для детей, семьи и молодежи проводили профилактические рейды в семьях, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

В ходе одного из таких рейдов правоохранители выявили грубые нарушения в содержании детей, а именно: в некоторых семьях отсутствовала еда, у малышей было запущенное место для обучения. Также проверяющие обнаружили грязную одежду и тому подобное.

На родителей были составили административные протоколы, которые отправили на рассмотрение суда.

С нерадивыми родителями правоохранители провели беседу о необходимости устранения вышеперечисленных недостатков и разъяснили ответственность в случае игнорирования их предупреждения.

Агентство Телевидения Новости

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