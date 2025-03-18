В Україні зросло споживання електроенергії: причина

17 березня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 3,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Причина – відчутне похолодання, порівняно з кінцем минулого тижня. А також – хмарна погода у більшості регіонів, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій", – пояснили в компанії.

Наразі обмеження потужності не застосовуються, але необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається.

В "Укренерго" закликали обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 16:00 до 20:00.

Джерело: epravda.com.ua

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