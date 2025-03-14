Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 62

В "Укренерго" пояснили, чому краще вмикати потужні електроприлади вдень, а не вночі

В Укренерго пояснили, чому краще вмикати потужні електроприлади вдень, а не вночі

"Укренерго" через вплив погодних факторів на ситуацію в енергосистемі від початку березня почало закликати українців користуватися потужними електроприладами у денні години, хоча взимку навпаки - радили вмикати їх вночі.

Про це повідомили в компанії.

"Передусім — через різке зростання обсягів генерації на сонячних електростанціях. Для розуміння: сумарна потужність імпортованих в Україну сонячних панелей у 2024 році — приблизно удвічі більша, ніж в 2023-му", - наголосили в "Укренерго".

Водночас тепла березнева погода та все ще увімкнене централізоване опалення в будинках вплинули на зниження рівня енергоспоживання у денний час, після ранкового піку споживання і перед вечірнім, додали в "Укренерго".

"Зокрема, це пояснюється високою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій. Населення та бізнес, які встановили у себе панелі, не споживають енергію із загальної мережі. А ті, хто отримав статус "активного споживача" – ще й віддають в енергосистему надлишки", – зазначають в компанії.

Крім того, значно зросла ефективність роботи промислових СЕС: порівняно із зимовими місяцями: генерація великих сонячних електростанцій (у ясну погоду) зросла в рази, тому зараз у денний час в енергосистемі спостерігається профіцит потужності.

"Усунути його можна тільки примусовим обмеженням роботи електростанцій на відновлюваних джерелах енергії.

Щоб вимушено не обмежувати генерацію, ми і пропонуємо активно використовувати потужні електроприлади саме у денний період – з 10:00 до 18:00. Це допоможе збалансувати енергосистему та знизить навантаження на неї у періоди максимального споживання", – розповіли в "Укренерго".

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Залужний анонсував вихід нової книги про війну в Україні у вересні 2025 року
Сегодня 10:36    31
СБУ затримала депутата, який під час окупації Херсона вивозив до рф українську агропродукцію
Сегодня 10:23    40
Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон
Сегодня 10:10    47
Без “гробових” ― родичі знищених окупантів з дагестану не отримують рублів
Сегодня 09:46    68
Операция “Труба”
Сегодня 09:34    72
Збито 16 ворожих БПЛА, 9 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:27    56
"Занадто проукраїнський". Келлога усунули від переговорів на прохання кремля - ЗМІ
Сегодня 09:17    73
Рада прийняла закон про знижку в 50% штрафу від ТЦК
Сегодня 09:10    76
путін не відмовився від ідеї підкорити Україну, він хоче її повністю контролювати, — WP з посиланням на розвідку США
Сегодня 09:06    92
Нікіта Тітов створив марку до 10-річчя Української добровольчої армії
Сегодня 08:50    85
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 