В "Укренерго" пояснили, чому краще вмикати потужні електроприлади вдень, а не вночі

"Укренерго" через вплив погодних факторів на ситуацію в енергосистемі від початку березня почало закликати українців користуватися потужними електроприладами у денні години, хоча взимку навпаки - радили вмикати їх вночі.

Про це повідомили в компанії.

"Передусім — через різке зростання обсягів генерації на сонячних електростанціях. Для розуміння: сумарна потужність імпортованих в Україну сонячних панелей у 2024 році — приблизно удвічі більша, ніж в 2023-му", - наголосили в "Укренерго".

Водночас тепла березнева погода та все ще увімкнене централізоване опалення в будинках вплинули на зниження рівня енергоспоживання у денний час, після ранкового піку споживання і перед вечірнім, додали в "Укренерго".

"Зокрема, це пояснюється високою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій. Населення та бізнес, які встановили у себе панелі, не споживають енергію із загальної мережі. А ті, хто отримав статус "активного споживача" – ще й віддають в енергосистему надлишки", – зазначають в компанії.

Крім того, значно зросла ефективність роботи промислових СЕС: порівняно із зимовими місяцями: генерація великих сонячних електростанцій (у ясну погоду) зросла в рази, тому зараз у денний час в енергосистемі спостерігається профіцит потужності.

"Усунути його можна тільки примусовим обмеженням роботи електростанцій на відновлюваних джерелах енергії.

Щоб вимушено не обмежувати генерацію, ми і пропонуємо активно використовувати потужні електроприлади саме у денний період – з 10:00 до 18:00. Це допоможе збалансувати енергосистему та знизить навантаження на неї у періоди максимального споживання", – розповіли в "Укренерго".

Джерело: epravda.com.ua

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