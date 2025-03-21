В Западно-Казахстанской области, был обнаружен упавший дрон-камикадзе Shahed-136

Да, вы не ослышались - Shahed-136 упал на территории Казахстана.

До того Shahed-136 залетали в Молдову и Румынию, а вот в Казахстан, разве что только разведывательные БПЛА Орлан-10. Причём Shahed-136 в характерной для российской локализации чёрной окраске.

Был это сбой в навигации дрона-камикадзе, или таким образом северный сосед Казахстана решил испытать казахскую ПВО на реакцию - сложно сказать, но факт остаётся фактом.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23946

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