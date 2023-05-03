В Ізюмському районі на міні підірвався трактор

3 травня близько 15:00 до чергової частини відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що неподалік села Погонівка біля лісосмуги між полями стався підрив трактору.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. Як повідомили в ДСНС, рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами с. Погонівка Барвінківської громади, трактор потрапив на протитанкову міну.

58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Агентство Телевидения Новости