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21.05.2022 19:28
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В звільненій Вільхівці під Харковом правоохоронці фіксують злочини російської армії

В звільненій Вільхівці під Харковом правоохоронці фіксують злочини російської армії

У Вільхівку під Харковом окупанти зайшли ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз звільнене селище  поступово повертається до нормального життя.

Окупанти знищили практично 90% домівок. Зараз правоохоронці фіксують усі злочини російської армії, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На фото – залишки школи, яку ще в березні зайняли окупанти. Загиблих бійців рф тут знаходять і до сьогодні. Як і в інших звільнених населених пунктах, окупанти залишили сотні мінувань, весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки. 

Зараз наше основне спільне завдання зробити все, щоб люди поверталися до життя: це відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соціальних виплат та гуманітарної допомоги.

Агентство Телевидения Новости

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