Від початку доби на Харківщині окупанти атакували біля Вовчанська та Голубівки

Оперативна інформація станом на 16:00 5.03.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Триває бій на Харківському напрямку, російські окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони, наші захисники дають гідну відсіч російським загарбникам.

На Куп’янському напрямку противник один раз атакував позиції підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Голубівка, але українські війська успішно зупинили ворожі намагання йти вперед.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Новомихайлівки та Нового. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах Торецька, Дачного та Диліївки, де Сили оборони відбили дев’ять штурмів російських підрозділів, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 11 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки. Сили оборони стримують натиск і відбили всі атаки противника. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зелене Поле, Покровськ, Чунишине та Олексіївка. Втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости