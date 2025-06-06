Відносини між Трампом і Маском загострюються

Усе через критику законопроєкту і суперечку про голову NASA, пише The Wall Streen Journal.

Ілон Маск розлютився через рішення адміністрації Трампа відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA. Він активно лобіював його призначення, тож сердиться, що Айзекмана усунули. Маск жалівся знайомим, що витратив «сотні мільйонів доларів» на виборчу кампанію Трампа, а тепер бачить, як знімають його протеже.

Через це Маск розкритикував податковий законопроєкт республіканців, назвавши його «огидною мерзотою». Це вперше, коли він критикує політику Трампа після уходу з Білого дому.

Джерела WSJ не знають, як це вплине на відносини між Трампом і Маском. Проте наголошують, що президент США не забуває образ та йому «вривається терпець».

Igor Aizenberg:

Здесь есть один важный аспект у происходящего. Если Маск после этой полностью им проигранной игры – похода в политику вместе с Трампом с целью стать всесильным олигархом, после очень больших финансовых потерь, которые он понес и продолжает нести, сохранит достаточно денег для того, чтобы вложить их снова в политику, он может очень существенно повлиять на то, что происходит в стране и мире.

Чтобы создать партию, способную провести своих кандидатов в Конгресс, нужны большие деньги. Но если Маск действительно захочет такую партию создать, он нанесет сокрушительный удар по современной республиканской партии. Он сильно ошибается в том, что в его партию перешли бы 80% центристов. Нет. Его партия стала бы партией той части ультраправых, которые пошли бы за ним. И даже, если большинство ультраправых при этом осталось бы с Трампом, такая гипотетическая партия Маска могла бы отобрать немало голосов у республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года. И даже если сама эта партия ничего особенного бы для себя не добилась при мажоритарной системе выборов, когда побеждает тот, кто набрал больше голосов, чем другие кандидаты (не обязательно больше 50%), республиканцы потеряли бы в Конгрессе очень много мест, просто за счет того, что часть их голосов ушла бы к кандидатам гипотетической партии Маска.

Насколько хватит у Маска сил, энергии, желания и денег, чтобы бороться с Трампом, неизвестно. Но борьба самого богатого человека в мире, обозлившегося на президента США, которому он в немалой степени помог стать президентом, может иметь далеко идущие последствия, если будет продолжаться.

До конца истории под названием «Страх: Трамп в Белом Доме» (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1325 дней.

Джерело: https://t.me/babel/69172, https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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