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Ведущего «Мир наизнанку» Комарова подстрелили в Бразилии
В Бразилии совершено вооруженное нападение на украинского ведущего и журналиста программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.
Видео и новостное сообщение опубликовали в YouTube на канал "ACTOR FIGHT".
На записи есть кадры нападения на Дмитрия Комарова. Видео вышло с хэштегом #dmytrokomarov.
В описании к ролику говорится "Моим украинским друзьям не очень повезло". Что именно произошло и подробности инцидента пока неизвестны.
На кадрах видно, что телезвезда гуляет по городу, за ним следуют неизвестные мужчины. Далее они начинают бежать за ведущим, и, судя по звукам, стрелять в него. На этом видео обрывается.
Источник: golos.ua
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