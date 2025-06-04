Війна вступає в небезпечну фазу

Атаки України на військові аеродроми в росії сигналізують, що війна, яка довго перебувала в стані глухого кута, вступає в небезпечну фазу. Обидві сторони налаштовані на ескалацію, а перспективи мирної угоди за посередництва США стають дедалі примарнішими, пише (https://www.wsj.com/world/russia-ukraine-war-attacks-trump-peace-7a3212a8?mod=hp_lead_pos1) The Wall Street Journal

Останніми тижнями росія завдає масованих ракетних і дронових ударів по Україні, атакуючи цивільні об’єкти та вбиваючи цивільних. Ймовірно, вона посилить ці атаки напередодні літнього наступу, який уже перебуває на стадії планування.

Україна покладається на власне виробництво ударних дронів, здатних долати сотні кілометрів, сподіваючись компенсувати брак піхоти на землі та зменшення американської допомоги.

Одне з ключових питань — чи спонукатиме спіраль ескалації адміністрацію США активніше долучитися до мирного процесу, чи вона відступить, як неодноразово погрожували американські посадовці.

Обіцянка Трампа вийти з війни є нереалістичною, вважають деякі аналітики. "Вихід із процесу лише продовжить бойові дії, — сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні. — Це буде визнанням провалу".

путін розраховує, що Трамп не буде тісніше підтримувати Зеленського і радше відійде від конфлікту, ніж запровадить додаткові санкції на експорт російської нафти чи відновить масштабні постачання американської зброї Україні.

Зеленський опинився в складнішій ситуації через напружені стосунки з Трампом. Він прагне показати Білому дому, що готовий до перемир’я, водночас відкидаючи жорсткі вимоги путіна.

На відміну від Байдена Трамп не прагне посилити економічний і військовий тиск на росію. Він також не бере активної участі в плануванні оборони України, зокрема в координації щодо майбутніх потреб у зброї.

Триваюча жорстока війна — не те що планувала адміністрація Трампа. Водночас москва відмовилася погоджуватися на перемир’я, наполягаючи на вирішенні так званих "корінних причин" конфлікту — іншими словами, забороні Україні приймати західну допомогу та обмеженні її суверенітету як незалежної держави.

Єдиний тиск у Вашингтоні надходить із Конгресу. Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументал планують наступного тижня внести законопроєкт, який запровадить високі тарифи для країн, що купують російські енергоресурси та уран. Якщо закон ухвалять, а Трамп не накладе вето, ці заходи доповнять новий пакет санкцій, який готує Європейський Союз.

Джерело: https://t.me/in_factum/34612

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