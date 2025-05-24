Внаслідок авіаудару по селу Вільхуватка на Харківщині загинула жінка, ще двоє постраждали

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої авіаатаки ворога по селу на Купʼянщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 травня близько 4:05 збройні сили рф завдали серію авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району.

Пошкоджено низку приватних домоволодінь, господарчі приміщення.

Загинула 77-річна жінка.

61-річна мешканка отримала поранення. Ще одна жінка, якій 79 років, зазнала гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости